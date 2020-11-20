Serdivan Çocuk Akademisi’nden her güne bir etkinlik

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, uzaktan eğitim süresi boyunca çocukların derslerinden arta kalan vakitlerini daha verimli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler hazırladı.

Korona virüs sürecinde çocuklara yönelik etkinliklerini online olarak sürdüren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, ‘Etkinlik Evim’ başlığı altında birçok çalışmayı takipçilerine sunuyor. Neşeli Bilim Günlüğü, Çevre Dostu Çocuk Günlüğü, Sanat Tasarım Günlüğü, El Yapımı Defter Günlüğü ve Hayvanlar Alemi Günlüğü başlıklarıyla beş farklı etkinlik Akademi eğitmenlerinin anlatımıyla her gün Serdivan Çocuk Akademisi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Etkinlikleri sosyal medya ve Youtube’dan takip eden aileler ve çocuklar paylaşılan etkinlikleri evlerinde uygulama fırsatı da buluyor.

