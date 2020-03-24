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Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor

SAKARYA HABERLERİ  | 24.03.2020 14:28 | Son Güncelleme

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, korona virüs sürecinde vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor.Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bahar dönemi derslerine ve kütüphane hizmetine ara veren Fikir ve Sanat Akademisi, bu kritik süreçte vatandaşlarda oluşacak bilgi kirliliğinin önüne geçmek maksadıyla alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, korona virüs sürecinde vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bahar dönemi derslerine ve kütüphane hizmetine ara veren Fikir ve Sanat Akademisi, bu kritik süreçte vatandaşlarda oluşacak bilgi kirliliğinin önüne geçmek maksadıyla alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen röportajlar video kaydına alınarak her gün başka bir sorunun cevabı Fikir ve Sanat Akademisi youtube kanalı başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından takipçilerle buluşuyor.
Psikolojik Danışman Doç. Dr. Mehmet Kaya, psikoloji ve pedagoji bağlamında çocuklara virüsün nasıl anlatılması gerektiğini, ailelerin evde vakit geçirdiği bu süreçte aile içi ilişkilerini ve zamanlarını nasıl düzenlemesi gerektiğini paylaştığı videolar Fikir ve Sanat Akademisi tarafından yayımlandı. Aynı zamanda Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehtap Özkanlı ile herkesin evinde vakit geçirdiği bu süreçte kişilerin beslenme alışkanlıklarını ve bağışıklıklarını nasıl güçlendireceğine dair soruları cevapladığı videolar Fikir ve Sanat Akademisi’nin sosyal medya hesaplarından vatandaşlarla paylaşıldı. Fikir ve Sanat Akademisi’nden yapılan açıklamada, alanında uzman isimlerle bu sürece dair doğru bilgiler paylaşmak ve 7’den 70’e herkesin duyarlılığını arttırmak amacıyla çeşitli röportajlar gerçekleştirildiği belirtilirken, uygulamanın tüm Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek bir çalışma olduğu vurgulandı.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor

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