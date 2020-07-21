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Serdivan sahille buluşuyor

SAKARYA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf alemdar, Serdivan için yeni yatırımlar hayata geçireceğini belirterek bu yatırımlardan birinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.Başkan Yusuf Alemdar 2017’de başlayan girişimler sonucu, Karadeniz’e kıyısı olan Kuyumculu Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nin Serdivan Belediyesi’ne tahsis edildiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf alemdar, Serdivan için yeni yatırımlar hayata geçireceğini belirterek bu yatırımlardan birinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Başkan Yusuf Alemdar 2017’de başlayan girişimler sonucu, Karadeniz’e kıyısı olan Kuyumculu Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nin Serdivan Belediyesi’ne tahsis edildiğini belirtti. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte tesis alanında incelemelerde bulunan Alemdar, “Karadeniz sahilinin Karasu sınırları içerisindeki 44 bin 540 metre karelik alanda uygulayacağımız proje çalışmalarıyla Serdivanlı hemşehrilerimizi sahille buluşturacağız. Deniz kenarına 250 metre cephesi olan tesiste bina onarımlarının yanı sıra zemin iyileştirme ve peyzaj çalışmaları uygulayacağız. Yapacağımız iyileştirme ve yenileme çalışmalarımızla şu an atıl durumdaki tesis, tekrar nitelikli hale gelecektir” dedi.
Projeye desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eden Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan’ın marka değerini bir adım öteye taşımak için azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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