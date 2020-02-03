YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Serdivan’a semt pazarı geliyor

Serdivan’a semt pazarı geliyor

SAKARYA HABERLERİ  | 03.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın başkanlığında toplantı salonunda gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.
Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın başkanlığında toplantı salonunda gerçekleşti. Gündem öncesi İdlib’de rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı kınayan Başkan Alemdar, “Milli birliğimiz ve mukaddesatımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Ülkemiz terör unsurlarına bugüne kadar nasıl müsaade etmediyse, bundan sonra da asla izin vermeyecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar millet olarak teröre geçit vermeyeceğiz” dedi.
Geçtiğimiz hafta Elazığ ve Malatya’da yaşanan depreme de değinen Başkan Alemdar, “Ülkemiz coğrafi konum itibariyle deprem kuşağının içerisinde yer alıyor. Deprem; hayatın bir gerçeği. Daha dikkatli, daha tedbirli olmamız gerekiyor. Biz de o bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğimizle birlikte battaniye kampanyası başlattık. Bu anlamlı kampanyaya vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizim millet olarak ne denli sıkı bağlarla bağlı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Kampanyamız 7 Şubat’a kadar devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizi bu kampanyaya destek olmaya bekliyoruz. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler” diye konuştu.
Alemdar, olası deprem öncesi atılacak adımlar noktasında acil eylem planı hazırladıklarını ve en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. İmar ilgili ilk 4 madde İmar ve Şehircilik Komisyonu’ndan geldiği şekliyle kabul edilirken, imar plan tadilatı ile ilgili 5. madde görüşülmesi için komisyona havale edildi. Hukuk Komisyonu’nca hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esasları yönetmeliği de meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Köprübaşı Mahallesi 4060. Sokak’ta açık semt pazarı kurulması teklifi de görüşüldü. Değerlendirmenin ardından yapılan oylamayla; Süleyman Binek Caddesi tarafından başlayan ve Çilek Sokak’ta sona eren 290 metre uzunluğundaki 4060. Sokak üzerinde semt pazarı kurulmasına karar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Yağışların zarar verdiği yollar yapılıyor

Yağışların zarar verdiği yollar yapılıyor

Sakarya Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:17
İkindi
15:58
Akşam
18:24
Yatsı
19:45

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
İlim Eczanesi
Yenikent
Turhan Eczanesi
Merkez
Türkdoğdu Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

İtfaiye ekiplerine droneli eğitim

İtfaiye ekiplerine droneli eğitim

Büyükşehir meclisinde SGK kavşağı için proje önerildi

Büyükşehir meclisinde SGK kavşağı için proje önerildi

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.