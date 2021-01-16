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Serdivan’da 16 binden fazla erzak kolisi ile 2 milyondan fazla maske dağıtıldı

16.01.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Serdivan’da 16 binden fazla erzak kolisi ile 2 milyondan fazla maske dağıtıldı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, düzenlenen 2020 değerlendirme toplantısında, belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ve vatandaşların hak ettiği kaliteli hizmetleri ilçeye kazandırmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Belediye Meclis Salonu’nda 2020 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, düzenlenen 2020 değerlendirme toplantısında, belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ve vatandaşların hak ettiği kaliteli hizmetleri ilçeye kazandırmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Belediye Meclis Salonu’nda 2020 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda Alemdar 2020 yılı içindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Alemdar, geride bıraktığımız yılda yapılan çalışmaları ile projeleri masaya yatırırken, 2021 iş planlaması ve projeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. 2020 değerlendirme toplantısında birim müdürlerini dinleyen, çalışma ve iş akışları ile ilgili bilgiler alan başkan Yusuf Alemdar, belediyelerin temel hizmetlerin yanı sıra görevlerinden birisinin de kent halkının hayatını kolaylaştırmak ve gelişimin önünü açmak olduğunu dile getirdi. Bu amaç doğrultusunda belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten başkan Alemdar, vatandaşların hak ettiği kaliteli hizmetleri ilçeye kazandırmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi. ‘Yalnız Değilsin Serdivan’ sloganıyla ilçedeki tüm hanelere ve vatandaşlara ulaştıklarını, kimseyi yalnız bırakmadıklarını dile getiren başkan Alemdar, bu vesileyle görevlerini özveriyle yerine getiren tüm çalışanlara da bir kez daha teşekkür ettiğini belirtti.
Türkiye’de ilk vaka görülmeden gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten başkan Yusuf Alemdar, süratle kriz merkezini hayata geçirdiklerini ve kriz masasına gelen yaklaşık 100 bin çağrının cevaplanarak isteklerin yerine getirildiğini söyledi. Alemdar, Whatsapp iletişim hattına gelen 63 binin üzerindeki mesajın da cevaplanarak 7 gün 24 saat sahada görev yapan ekipler tarafından taleplerin yerine getirildiğini dile getirdi. Başkan Alemdar süreç boyunca 16 binin üzerinde erzak kolisinin de dağıtıldığını dile getirirken, çölyak hastalarından, bebekli ailelerin ihtiyaçlarına, sağlık çalışanlarının ulaşımlarında tüm esnaflara yönelik yapılan çalışmalara kadar her konuda vatandaşların yanında olduklarını belirtti.
Serdivan olarak bugüne kadar 2 milyonun üzerinde maskeyi de ücretsiz dağıttıklarını ve ilçedeki tüm hanelerin, iş yerlerinin bu kapsamda tek tek ziyaret edildiğini belirten başkan Alemdar, aynı kararlılıkla süreç normale dönene kadar sahada olmaya devam edeceklerini söyledi. Salgın sonrasında da çalışmalarına özverili ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten başkan Alemdar, ”Eski, sağlıklı, neşeli, güzel günlere tekrar kavuştuğumuzda daha güzel ve modern bir Serdivan’ı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için tüm arkadaşlarımızla aynı kararlılık ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Serdivan’da 16 binden fazla erzak kolisi ile 2 milyondan fazla maske dağıtıldı

Serdivan’da 16 binden fazla erzak kolisi ile 2 milyondan fazla maske dağıtıldı

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