YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Serdivan’da dilencilere geçit yok

Serdivan’da dilencilere geçit yok

SAKARYA HABERLERİ  | 06.02.2020 16:46 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi, ilçede dilencilere geçit vermiyor.Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek para isteyen dilencilere yönelik denetimlere aralıksız devam ediyor.

Serdivan Belediyesi, ilçede dilencilere geçit vermiyor.
Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek para isteyen dilencilere yönelik denetimlere aralıksız devam ediyor. Özellikle sosyal hayatın hareketli olduğu caddelerin yanı sıra ibadethane çevrelerinde de denetimlerini sıklaştıran ekipler Serdivan’da dilencilere adeta göz açtırmıyor. Dilenciliği meslek haline getiren ve haksız yere kazanç elde eden çok sayıda kişi ekipler tarafından gerçekleşen operasyonla yakalanarak, işlem yapılmak üzere Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirildi. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konulduğu belirtilirken Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesi’ne göre işlem yapıktan sonra çocuklarını bu işte aracı olarak kullananların da İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildiği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Sakarya Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:17
İkindi
16:01
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Bahar Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Yenikent
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

En Baba Atölye’de konu elektrik tesisatı

En Baba Atölye’de konu elektrik tesisatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.