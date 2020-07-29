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Serdivan’da duygu sömürüsü yapan dilencilere operasyon

SAKARYA HABERLERİ  | 29.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nı fırsat bilip insanların manevi duygularını istismar etmek isteyen dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.Son yapılan denetimlerde, cami önlerinde ve sosyal hayatın hareketli olduğu caddelerde bekleyerek vatandaşlardan para isteyen dilenciler zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Serdivan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nı fırsat bilip insanların manevi duygularını istismar etmek isteyen dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Son yapılan denetimlerde, cami önlerinde ve sosyal hayatın hareketli olduğu caddelerde bekleyerek vatandaşlardan para isteyen dilenciler zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek üzerilerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandı. Belediye görevlileri, vatandaşları duygu istismarı yapan dilencilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

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