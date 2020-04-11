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Serdivan’da ekmek ihtiyacı bir telefonla karşılanıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 11.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların temel ihtiyaçlar noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşlarla ekmek fırınları arasında köprü kuruyor.Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Belediye bünyesinde kurulan whatsapp iletişim hattının yanı sıra 444 54 50 numaralı çağrı merkezinden gelen talepleri de ivedilikle değerlendirip sahiplerine ulaştırdıklarını belirtilirken, “Virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Korona virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların temel ihtiyaçlar noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşlarla ekmek fırınları arasında köprü kuruyor.
Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Belediye bünyesinde kurulan whatsapp iletişim hattının yanı sıra 444 54 50 numaralı çağrı merkezinden gelen talepleri de ivedilikle değerlendirip sahiplerine ulaştırdıklarını belirtilirken, “Virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu noktada fırın sahipleri ile ortaklaşa hareket ediyoruz. Serdivan’daki ekmek fırınlarının iletişim bilgilerini hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için sokağa çıkma yasağı kararının alındığı andan itibaren sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Serdivan’daki fırınlarımız bu süre zarfında ekmek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza paket servisiyle hizmet verecektir. Bunun yanı sıra ekmek talebi noktasında bizlere ulaşan vatandaşlarımız için çağrı merkezindeki ekibimiz de onlara en yakın olan fırından ekmeklerinin ulaştırılması için yoğun bir çaba gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

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