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Serdivan’da hafta sonu mesaisi

SAKARYA HABERLERİ  | 06.12.2020 18:44 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağında ilçe genelindeki cadde ve sokakları dezenfekte etti.Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından cadde ve sokaklar ilaçlı sularla temizlenirken, ilçedeki çöp konteynerleri da konteyner dezenfekte aracı ile dezenfekte edildi.

Serdivan Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağında ilçe genelindeki cadde ve sokakları dezenfekte etti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından cadde ve sokaklar ilaçlı sularla temizlenirken, ilçedeki çöp konteynerleri da konteyner dezenfekte aracı ile dezenfekte edildi. İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaya ve araç trafiğinin olmadığı cadde ve sokaklar, hem dezenfekte araçlarıyla hem de gezici ekipler tarafından detaylı olarak temizlendi. Kısıtlamalara bağlı olarak alanların boş kalmasını fırsat bilen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ATM ve camilerin çevresinde de temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

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