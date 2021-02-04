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Serdivan’da nüfus 148 bin 802 oldu

04.02.2021 18:43 | Son Güncelleme:
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Serdivan’da nüfus 148 bin 802 oldu

Yeni TÜİK verilerine göre Serdivan nüfusu bin 302 kişilik artışla 148 bin 802 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandı.

Yeni TÜİK verilerine göre Serdivan nüfusu bin 302 kişilik artışla 148 bin 802 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandı. 2009 yılında 81 bin 943 olan nüfus 11 yılda yüzde 82 artarak 150 bine yaklaştı.
Son açıklanan veriler doğrultusunda Sakarya’nın nüfus yoğunluğu en büyük üç mahallesi bu yıl Arabacıalanı, Kemalpaşa ve İstiklal Mahallesi olarak belirlendi. 2019 yılında Kemalpaşa Mahallesi’nde olan birincilik 2020 yılında Arabacıalanı Mahallesi’ne geçti. TÜİK verilerine göre 23 bin 773 nüfuslu Arabacıalanı Mahallesi ilk sıraya yerleşirken onu 23 bin 492 nüfusa sahip Kemalpaşa Mahallesi ve ardından 22 bin 915 nüfusa sahip İstiklal Mahallesi takip etti.
TÜİK’in açıkladığı nüfus verilerini değerlendiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Serdivan’da, 2009’dan bugüne nüfusumuz yüzde 82 oranında arttı. 2009 yılında 81 bin olan nüfusumuz bugün 150 bine yaklaştı. Serdivan’ın şehrimizin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük üç mahallesine sahip olması ve 11 yılda yakaladığımız bu büyüme hızı, planlı kentleşmenin ve ortak aklın eseridir. Aslında bu başarının gerçek mimarları da bizleri tercih eden Serdivanlı hemşerilerimizdir. Eğitimden sağlığa, kültürden ticarete kadar her alanda yapılan yatırımlarla, planlı şehirleşme çalışmalarıyla hemşehrilerimize daha güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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