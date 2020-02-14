Serdivan’da Türk sanat müziği gecesi düzenlendi

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Meşk Sınıfı öğrencileri, TRT Sanatçısı Mustafa Doğan Dikmen’in şefliğinde müzikseverlerle buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz konserde Türk müziğinin nadide eserleri meşk sınıfı öğrencileri tarafından seslendirilirken, Sanatçı Mustafa Doğan Dikmen de her bir eseri seslendirmeden önce güftelerini izah edip, içindeki mecazi terimlerin anlamlarını açıkladı.

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Sanat Müziği sanatçısı İhsan Güvenç Cumhuriyet döneminde bestelenmiş Türk müziği eserleriyle bir solo konser gerçekleştirdi. Konser kapsamında Türkiye’de bir ilk de gerçekleşti. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde 9 hafta boyunca eğitim gören Meşk Sınıfı öğrencileri 15. ve 20. Yüzyıl’da bestelenmiş eserleri Sanatçı Mustafa Doğan Dikmen’in şefliğinde ilk kez farklı versiyonlarla icra ederek dinleyicilere keyif dolu bir akşam yaşattı.

Konu ile ilgili Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nden yapılan açıklamada; konser programına gösterilen ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür edilirken, dönem kapsamında kültür ve sanat çalışmalarına yeni programlar eşliğinde devam edileceği belirtildi.

