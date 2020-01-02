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  4. Serdivan’da yılın ilk meclisi gerçekleşti

Serdivan’da yılın ilk meclisi gerçekleşti

SAKARYA HABERLERİ  | 02.01.2020 17:52 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleşti.Serdivan Belediye Meclisi 2020 yılının ilk meclis toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.

Serdivan Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleşti.
Serdivan Belediye Meclisi 2020 yılının ilk meclis toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem öncesi meclis üyelerinin yeni yılını kutlayan Başkan Yusuf Alemdar, “Yeni umutların, yeni heyecanların ve yeni beklentilerin olduğu yeni bir yıla girdik. 2020 yılının başta ilçemiz olmak üzere, şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız yıllar gibi 2020 yılında da tüm gayretimizle Serdivanımız ve Serdivanlı hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Alemdar’ın yeni yıl mesajının ardından söz alan partilerin gurup sözcüleri yeni yıl ile ilgili temennilerini dile getirdiler. Toplantı kapsamında 13 maddelik meclis gündemi değerlendirilerek karara bağlanırken, Serdivan Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyeleri de oylama ile belirlendi. Kapalı zarf usulü ile gerçekleşen oylama sonucunda meclis üyeleri Cemil Kocacık, Soner Yıldız, Ahmet Çalışkan, Kadir Kınalı ve Şaban Koludra denetim komisyonuna seçildi.
Denetim komisyonunda görev alacak olan meclis üyelerine başarılar dileyen Başkan Yusuf Alemdar, özverili çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

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