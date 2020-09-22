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Serdivan’da Zabıta ekipleri korona virüs denetimi gerçekleştirdi

SAKARYA HABERLERİ  | 22.09.2020 18:03 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelindeki maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu.Serdivan Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Serdivan Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelindeki maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Serdivan Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddeler başta olmak üzere ilçe genelindeki maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekipler denetimleri sırasında eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak bir sonraki denetime kadar bu eksikliklerin giderilmesi istendi. Denetlemelerde zabıta ekiplerine polis ekipleri de eşlik etti.

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