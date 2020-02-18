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Serdivan’dan toplanan yardımlar dualarla Elazığ’a yola çıktı

SAKARYA HABERLERİ  | 18.02.2020 17:46 | Son Güncelleme

Serdivan’da toplanan yardımlar dualarla depremin yaşandığı Elazığ’a gönderildi.Serdivan Belediyesi ile Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin, Elazığ’daki depremzedeler için hazırladığı yardım aracı Serdivan’dan yola çıktı.

Serdivan’da toplanan yardımlar dualarla depremin yaşandığı Elazığ’a gönderildi.
Serdivan Belediyesi ile Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin, Elazığ’daki depremzedeler için hazırladığı yardım aracı Serdivan’dan yola çıktı. Yardım kampanyası kapsamında bölgedeki zorlu kış şartları düşünülerek araca 2 bin adet battaniye yüklenirken, depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda çok miktarda kuru gıda ve hasta bezi de bölgeye gönderildi. Yardım malzemesi yüklü araç Serdivan Belediyesi Hizmet Binası önünden dualarla uğurlandı. Uğurlamaya; Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender, Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fatih Zaimoğlu, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yardım kampanyasına teveccüh gösteren tüm hayırseverlere teşekkür eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah memleketimizin hiçbir köşesinde böyle bir acı bir daha yaşamayız. Bugün birlik ve beraberlik içerisinde bir kez daha kenetlenip, yaşanan acıları paylaşarak bir nebze de olsa oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için buradayız. Depremi yaşamış olarak bizler, oradaki kardeşlerimizi en iyi anlayanlardanız. Dualarımız onlarla birlikte. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.

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