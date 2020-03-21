YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Serdivan’ın her noktası dezenfekte ediliyor

Serdivan’ın her noktası dezenfekte ediliyor

SAKARYA HABERLERİ  | 21.03.2020 15:05 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her noktasını karış karış gezerek dezenfekte ediyor.Korona virüsle mücadele kapsamında Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her noktasını karış karış gezerek dezenfekte ediyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın korona virüsle mücadele kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararı öncesi tüm camileri dezenfekte eden ekipler, bu kapsamda ilçe genelindeki toplam 67 camii ve mescitte detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Hep birlikte hassasiyet göstereceğiz
Vatandaşların sağlığını korumak ve kollamak için büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Cuma Namazı’nın yanı sıra Mübarek Miraç Kandili’nde yaşanan olayların getirdiği zorunluluklar sebebi ile camilerde bir araya gelememek elbette ki hepimizi hüzünlendiriyor. Böyle günlerde camilerimizde buluşamadığımız için elbette hepimiz üzgünüz. Ancak kontrol altında tutamayacağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcısı haline getirir. Bu sebeple milletçe hepimiz devletimizin aldığı bu yerinde karara harfiyen uymakla yükümlüyüz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte en önemli hareket noktamız, istinadımız da Efendimizin çağları aşan ve bugün dahi tüm dünyanın tatbik ettiği bu düstur olmalı” diye konuştu.
Fedakar çalışanlarına da kolaylık versin
Dini vecibeleri yerine getirirken açıklanan kurallara ne kadar uyulursa virüsün yayılma hızının ve tehdidinin de o derece yavaşlayacağını dile getiren Alemdar, “İnşallah bu süreci hep birlikte, hassasiyet göstererek, en kısa sürede ve en az tesirle atlatacağız. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili’ni de tebrik ediyorum. Rabbim milletimize, tüm insanlığa bu mübarek günün hürmetine sağlık, sıhhat ve afiyet, hastalarımıza acil şifalar versin. Onlar için canla başla çalışan başta sağlık personelimiz olmak üzere tüm kurumların fedakar çalışanlarına da kolaylık versin” diye konuştu.
Başkan Alemdar, koronavirüsle mücadele noktasında belediye olarak yapılması gereken tüm çalışmaları süratle hayata geçirdiklerini ve aynı hassasiyetle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek tüm ekip ve ekipmanla sahada olmaya, özveriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Muğla’da berber ve kuaförler kapanıyor

Muğla’da berber ve kuaförler kapanıyor

Sakarya Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:53
Öğle
13:11
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:38

Sakarya Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Erdem Eczanesi
Yenikent
Işık Eczanesi
Adapazari
Müge Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Bahar Eczanesi
Erenler
Çağrı Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Altınküre 5’inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi

Altınküre 5’inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi

LPG'nin fiyatını 2 liranın altına düşürdü, sürücüler kuyruğa girdi

LPG'nin fiyatını 2 liranın altına düşürdü, sürücüler kuyruğa girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.