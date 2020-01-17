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  4. Serebral palsi hastası öğrenci, evde karne heyecanı yaşadı

Serebral palsi hastası öğrenci, evde karne heyecanı yaşadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Serebral palsi hastası öğrenci, evde karne heyecanı yaşadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan serebral palsi (SP) hastası İsmail Çay’a karnesi evinde verildi.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan iki çocuklu Adem ve Gülgün Çay çiftinin 13 yaşındaki oğlu İsmail, hastalığı nedeniyle okula gidemedi. İlkokulu evde aldığı eğitimle tamamlayan Çay, ortaokula geçince kendisine 5 branşta öğretmen tahsis edildi.

Ortaokuldaki ilk dönemini tamamlayan İsmail Çay, dönem karnesi ve takdir belgesini, Ali Öztürk Ortaokulu Müdürü Hasan Hammutoğulları'ndan aldı.

Hammutoğulları, ilçede ikisi ilkokul, yedisi ortaokul ve 1’i lise olmak üzere evde eğitim alan toplam 10 öğrenciye haftada ikişer saat ders verildiğini, bugün de bu öğrencilerin karne aldığını söyledi.

Diğer çocuğu da engelli olan anne Gülgün Çay ise daha önce İsmail'i kendisinin okula götürüp getirdiğini ve bu nedenle zorlandığını ancak devletin sahip çıkmasıyla çocuğunun evde eğitim aldığını kaydetti.

Anne Çay, "Devletimizin verdiği destek, bizim hayatımızı ve İsmail’in yaşam şartlarını kolaylaştırdı. Hocalarımıza, okul müdürümüze, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Adem Çay da yetkililere sağlanan imkandan dolayı teşekkür ederek, tüm zorluklara rağmen İsmail'in geldiği duruma sevindiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Evde karne İslahiye

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