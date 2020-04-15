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Serebral palsy hastası 9 yaşındaki çocuk artık oturabiliyor

TOKAT HABERLERİ  | 15.04.2020 17:03 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan doğuştan “Serabral Palsy” hastası olan 9 yaşındaki Pınar Karakaş, kendisine hediye edilen ayakta dik durma aparatı ile rahatça oturabiliyor.Niksar’da doğuştan “Serabral Palsy” hastası olan ve 9 yaşındaki Pınar Karakaş’a, Sosyal Destek Hızır Tokat projesi kapsamında 13 Bin TL’ye alınan ayakta dik durma aparatı hediye edildi.Pınar’ın yaşadığı zor durumun öğrenilmesinin ardından harekete geçen Niksar Kaymakamlığı, Tokat Valisi Dr.

Serebral palsy hastası 9 yaşındaki çocuk artık oturabiliyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan doğuştan “Serabral Palsy” hastası olan 9 yaşındaki Pınar Karakaş, kendisine hediye edilen ayakta dik durma aparatı ile rahatça oturabiliyor.
Niksar’da doğuştan “Serabral Palsy” hastası olan ve 9 yaşındaki Pınar Karakaş’a, Sosyal Destek Hızır Tokat projesi kapsamında 13 Bin TL’ye alınan ayakta dik durma aparatı hediye edildi.
Pınar’ın yaşadığı zor durumun öğrenilmesinin ardından harekete geçen Niksar Kaymakamlığı, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı tarafından Tokat’ta başlatılan Sosyal Destek Hızır Tokat projesi kapsamında, Sosyal Hizmet Merkezince alınan ayakta dik durma aparatı engelli Pınar Karakaş’ın ailesine teslim edildi.
Şehri ve Tarık Karakaş çiftinin üç çocuklarından doğuştan “Serabral Palsy” hastası olan 9 yaşındaki Pınar Karakaş için Niksar Sosyal Hizmet Merkezince temin edilen, bir başkasının yardımı olmadan oturma pozisyonunda duramayan Pınar’ın bu cihaz sayesinde tek başına dik durmasını ve oturma pozisyonunda olmasını sağlayacak. Cihazı aileye teslim eden Niksar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk; “Görevimiz insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, varsa engellerini kaldırmak , bu doğrultuda engelli evde bakım hizmetimizden faydalanan Pınar kızımız sürekli yatmak zorunda kalmayacak , farklı versiyonlarda kullanılabilen cihaz sayesinde kimse yanında olmadan dik durabilecek, televizyonda çizgi film izleyecek, masa şekliyle yemeğini yerken daha rahat edecek” dedi.
Niksar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk, ayrıca aileye başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ile Tokat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir’in selamlarını iletti.
Anne Şehri Karakaş desteklerinden ötürü tüm yetkililere teşekkür ederek, “Allah herkesten razı olsun. Çocuğum doğuştan Serabral Palsy hastası. Dik pozisyonda oturamıyordu yemeğini yerken çok zorlanıyordu, şimdi bu aparat sayesinde çok daha rahatladık, çocuğumun sevinci gözlerinden okunuyor. Tabii ki bizler de oldukça sevindik. Devletimize ve bize duyarsız kalmayan yetkililere çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Serebral palsy hastası 9 yaşındaki çocuk artık oturabiliyor

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