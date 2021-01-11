Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı Kütahya’dan galibiyetle döndü

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı, 2’inci yarının 2’inci maçında Kütahya Belediye Sporu 3-0 yenerek 3’üncü galibiyetini aldı.

Bu yıl voleybol erkekler 2’inci liginde Simav’ı temsil eden Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı, sezonun 13’üncü maçında Kütahya Belediye Spor Erkek Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Kütahya’da oynan maçta Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı 25-21, 25-20, 25-15’lik skorlarla rakibini mağlup etmeyi başardı. Sezon boyunca oynadığı 13 maçta 3 galibiyet alan Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı ligin 9’iuncu sırasında yer alıyor.

Simav Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Çetin Aysu, 2’inci ligde tecrübe kazanarak yeniden atağa kalktıklarını ve ligin üst sıralarına yükselmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade etti. Aysu, “İlk kez katıldığımız, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkek Voleybol 2’inci liginde, Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı olarak Simav’ı temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ligin üst sıralarında yer alarak, hedefimizi büyüteceğiz” dedi.

