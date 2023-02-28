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Serel Yereli yeni yaşını transparan detaylı tarzıyla kutladı

28.02.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de olan genç isim Londra'ya döndü ve yeni yaşını kutladı. Serel Yereli iddialı tarzıyla yine beğeni topladı.

Serel Yereli yeni yaşını transparan detaylı tarzıyla kutladı

Serel Yereli, bir dönem Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteriyle dikkat çeken Serel Yereli müzik eğitimi için Türkiye'yi terk etti.

Serel Yereli hem gündeme dair paylaşımları hem de cesur tarzıyla sık sık gündeme geliyor. İngiltere'de yaşan Serel Yereli son olarak yeni yaşı için bir paylaşım yaptı.

Transparan bir üst ve mini etekli kombiniyle dikkat çeken genç oyuncuya "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

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27 yaşına giren Serel Yereli geçtiğimiz günlerde aile ziyareti için Londra'dan Türkiye'ye gelmişti.

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