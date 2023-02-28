Serel Yereli yeni yaşını transparan detaylı tarzıyla kutladı

Serel Yereli, bir dönem Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteriyle dikkat çeken Serel Yereli müzik eğitimi için Türkiye'yi terk etti.

Serel Yereli hem gündeme dair paylaşımları hem de cesur tarzıyla sık sık gündeme geliyor. İngiltere'de yaşan Serel Yereli son olarak yeni yaşı için bir paylaşım yaptı.

Transparan bir üst ve mini etekli kombiniyle dikkat çeken genç oyuncuya "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

27 yaşına giren Serel Yereli geçtiğimiz günlerde aile ziyareti için Londra'dan Türkiye'ye gelmişti.