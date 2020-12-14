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  4. Seren Serengil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Seren Serengil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

14.12.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Polemiklerle gündeme gelen Seren Serengil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak bir haberi duyurdu. Serengil kendisine inanmayanlara ise "Ablam kadın kollarında" yanıtını verdi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil paylaşımıyla dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Serengil açıklamasında şunları söyledi:

"Size bir müjdem var. Bu sabah o kadar mutluyum ki... Sabah ablamın paylaşımını görünce gözümden yaşlar boşalverdi. Benim için hayattaki en önemli konu olduğu için de teşekkürün borç bildim ve birkaç şey yazmak istedim.

Cumhurbaşkanımız tam ümidimi yitirdiğim esnada hayvanları koruma kanununu çıkaracağını müjdelemiş. Hayatımızda şartsız, kuralsız, riyasız bizi seven yeri geldikçe koruyan mahallemizin bekçileri sokağımızın süsü bizim canlarımız onlar..."

"Sonunda Allah'ın bu sessiz kullarını bir yüce gönül duydu kalbine indi vicdanına dokundu" diyen Seren Serengil açıklamasının devamında "Merhametli insanin kalbinde vicdan vardır ben şahsım ve tüm hayvanseverler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Onları koruyamamanın aczi içindeydik. Bu bütün dünyada da takdire şayan bir hareket olarak konuşulacaktır eminim" dedi.

Ekran Alıntısı

TAKİPÇİLERİ İNANMADI

Seren Serengil'in bu müjdeli haberine takipçilerinin bazıları ise inanmadı. Bir takipçisi "Beş yıldır aynı şeyi söylüyor Meclis'te böyle bir konu yok" dedi.

Serengil ise bu sözlere yanıt olarak "Ablam kadın kollarında 15 yıldır, ondan bilgisini aldım doğrudur" dedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ülkenin neden bu hale düştüğü belli oldu.
iki ayaklı hayvanlardan korusan ne olacak hayvana eziyet edene ancak para cezası verilir
senin ablan yaşıyormu yaaa ?

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