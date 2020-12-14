Seren Serengil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil paylaşımıyla dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Serengil açıklamasında şunları söyledi:

"Size bir müjdem var. Bu sabah o kadar mutluyum ki... Sabah ablamın paylaşımını görünce gözümden yaşlar boşalverdi. Benim için hayattaki en önemli konu olduğu için de teşekkürün borç bildim ve birkaç şey yazmak istedim.

Cumhurbaşkanımız tam ümidimi yitirdiğim esnada hayvanları koruma kanununu çıkaracağını müjdelemiş. Hayatımızda şartsız, kuralsız, riyasız bizi seven yeri geldikçe koruyan mahallemizin bekçileri sokağımızın süsü bizim canlarımız onlar..."

"Sonunda Allah'ın bu sessiz kullarını bir yüce gönül duydu kalbine indi vicdanına dokundu" diyen Seren Serengil açıklamasının devamında "Merhametli insanin kalbinde vicdan vardır ben şahsım ve tüm hayvanseverler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Onları koruyamamanın aczi içindeydik. Bu bütün dünyada da takdire şayan bir hareket olarak konuşulacaktır eminim" dedi.