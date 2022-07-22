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Seren Serengil de yapmıştı! Selen Görgüzel sünnet derisinden...

22.07.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel de Seren Serengil gibi yeni doğmuş erkek çocuklarının sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıkladı. Selen Görgüzel bu konuda açıklama yaparken utandı ve "Ama şimdi yalnız anlaşılmasın tamamen bilimsel" demeyi de ihmal etmedi.

Seren Serengil de yapmıştı! Selen Görgüzel sünnet derisinden...

Ünlü kadınların güzellik sırları dönem dönem merak konusu oluyor. Kimi yüzüne Fransız askısı yaptırıyor kimi ise sünnet derisinde şifayı arıyor. Son olarak Seren Serengil'in açıkladığı bir yöntemi Hamdi Alkan ile yeni boşanan Selen Görgüzel de yaptırdı.

Bikinili pozlarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel, son olarak Nişantaşı Citys'te görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre; yaz sezonunu Bodrum'da ve İstanbul'da sahne alarak geçirdiğini söyleyen Selen Görgüzel, İstanbul'a gündem yaratacak bir kişisel cilt bakımı yaptırmak için geldiğini söyledi.

Seren Serengil yeni doğan bebeğin sünnet derisini bakın ne yapmış! Amacı genç kalmak...Seren Serengil yeni doğan bebeğin sünnet derisini bakın ne yapmış! Amacı genç kalmak...

"SÜNNET ARTIKLARINDAN..."

Özel bir klinikte sünnet çocuklarının sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cilt estetiğinde kullandığını söyleyen Selen Görgüzel açıklamasında şunları söyledi:

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Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış.

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Seren Serengil
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