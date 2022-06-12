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Seren Serengil yeni doğan bebeğin sünnet derisini bakın ne yapmış! Amacı genç kalmak...

12.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı sert yorumlarla gündeme sık sık gelen, zayıflamak için sağlığından olan Seren Serengil genç kalmak için yaptırdığı operasyonla dikkat çekti. Seren Serengil, yeni doğan bebeklerin sünnet derilerini yüzüne enjekte ettirmiş.

Seren Serengil yeni doğan bebeğin sünnet derisini bakın ne yapmış! Amacı genç kalmak...

Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Seren Serengil son dönemde Gülşen'i hedef alan yorumlarıyla dikkat çekmişti. Arka arkaya mide küçültme ameliyatları olarak bir deri bir kemik kalan ve ölümden dönen Serengil genç kalmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Sosyal medyada gündem olan videoda estetik koçu Emsal Doğan kendisinin alloblast yöntemini uyguladığını ve sırada da Seren Serengil'in olduğunu söyledi.

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ALLOBLAST NEDİR?

Alloblast tekniği yeni doğan bebeklerden alınan sünnet derilerinden elde edilen fibroblast hücreleri laboratuvar ortamında yüksek teknoloji sayesinde çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine dayanan allojenik bir tedavi yöntemi olarak biliniyor.

Son yıllarda popüler olan bu yöntemi ünlü isimler çok sık yaptırıyorlar.


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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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