Seren Serengil'den kavga çıkaracak yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı'

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, ardından bu pozunu yayınladı.

Sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seda Sayan'ın kendisine benzediğini dile getirdi.

Sayan'ın fotoğrafını yayınlayan Serengil, paylaşımına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düştü.

Seda Sayan, dün yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar bu fotoğraf eski, şaşırdınız mı?" açıklamasını yapmıştı.



