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  4. Seren Serengil'den kavga çıkaracak yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı'

Seren Serengil'den kavga çıkaracak yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı'

06.10.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil'den kavga çıkaracak yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı'

Sunucu Seren Serengil, Seda Sayan'ın geçirdiği estetik operasyonlar sonrası kendisine benzediğini dile getirdi. Sayan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Serengil, paylaşımına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düştü.

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.

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'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, ardından bu pozunu yayınladı.

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Sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seda Sayan'ın kendisine benzediğini dile getirdi.

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Sayan'ın fotoğrafını yayınlayan Serengil, paylaşımına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düştü.

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Seda Sayan, dün yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar bu fotoğraf eski, şaşırdınız mı?" açıklamasını yapmıştı.

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