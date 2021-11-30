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Seren Serengil hastalığını anlattı! "4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir"

30.11.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflamak için üst üste ameliyat olduğu için sağlığını kaybeden Seren Serengil son durumunu canlı yayında açıkladı. Yapılan kontrollerin ardından değerlerinin iyi gitmediğini belirten Serengil, 'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım' dedi.

Seren Serengil hastalığını anlattı! "4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir"

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bir ameliyat daha olan ve Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıflayarak sağlığını kaybetti.

Sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programında sağlık durumu hakkında açıklama yapan Serengil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Serengil gözyaşlarını tutamayarak "4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatı olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, siroz olabilirim. Ameliyatın hayati riski var ama olmak zorundayım" dedi.

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Yemek yediğini ama bağırsağın kesilmesinden dolayı yediklerini dışkı olarak da attığını söyleyen Seren Serengil ağlayarak "Kilo takıntısı olan bir kızdım. Hırsım en sonunda beni geldiğim noktaya getirdi" dedi.

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Seren Serengil
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