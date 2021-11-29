Bir deri bir kemik kalan Seren Serengil kötü haberi verdi! "Kan beynime pompalanmıyor"

Zayıflamak için sağlını riske atan ve üst üste ameliyatlar geçiren Seren Serengil yakalandığı Dumping Sendromu yüzünden zor günler geçirmeye devam ediyor. Ameliyat olması gereken Serengil sık sık ameliyatı ertelemesiyle gündeme geliyordu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucularından olan Seren Serengil canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.

Serengil açıklamasında "1.5 yıldır bende arızalar kaldı. Organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Doktor siroza çevirmek üzere olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştirmem gerekiyor yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettim. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Korkuyorum" dedi.



