Seren Serengil "Kadın satıyor" notuyla paylaştı! Paylaşımı hemen sildi

Söylemezsem Olmaz sunuculuğu yapan Seren Serengil Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Yaptığı açıklamalarla ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen Seren Serengil paylaşımında anlattıklarıyla Instagram'da gündem oldu. Seren Serengil paylaşımını bir süre sonra ise sildi.

Seren Serengil paylaşımında "Bir gay var işi affedersiniz kadın satıyor. Herkese bedava elbise gönderir bana da gönderdi. Giydim sonra uyarıldım. Takipten çıktım benim düşmanlarımla çalışmaya başladı. Ünlü isimlere bedava elbise verip ün yapıp etrafta küçük kızlar pazarlıyor. Ben buna dava açtım ahlak masasına şikayette bulundum" dedi.

"PAZARLIK YAPTIĞI YAZIŞMALAR VAR"

Serengil açıklamasının devamında "Elbise diktiği bir gelinin kocasına aşık olup mesajlar atmış bu müptezel... Biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım pazarlık yaptığı az kaldı" yorumunda bulundu.

Seren Serengil bu şoke eden iddialardan sonra paylaşımını sildi.

