Seren Serengil önce sokak hayvanları yasasına karşı çıktı sonra da Çağla Şıkel'i hedef aldı! 'Ne boş bir kadınsın'

MYNET- Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Seren Serengil şimdi de sokak hayvanlarına dair tasarlanan yasaya verdiği tepki ile gündeme geliyor.

'Yasayı geri çek' paylaşımlarında bulunan Serengil sosyal medyada sessiz kalan ünlü isimleri hedef aldı.

ÜNLÜ İSME SERT ÇIKTI

Seren Serengil Çağla Şıkel'in bir karesini paylaşarak 'ne boş bir kadınsın ya birde köpeğim var diye onunla pozlar veriyorsun. Bir işe yarayın artık ya' diyerek sert çıktı.

Ancak Çağla Şıkel'in sosyal medya hesaplarına baktığımızda ünlü isminde yasaya tepki gösterdiği görülüyor.