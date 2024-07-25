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  4. Seren Serengil önce sokak hayvanları yasasına karşı çıktı sonra da Çağla Şıkel'i hedef aldı! 'Ne boş bir kadınsın'

Seren Serengil önce sokak hayvanları yasasına karşı çıktı sonra da Çağla Şıkel'i hedef aldı! 'Ne boş bir kadınsın'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 15:55
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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Yeni yasaya tepki gösteren Seren Serengil sosyal medya paylaşımlarında ünlü isimlerin bu duruma sessiz kalmasına sinirlendi. Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı.

MYNET- Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Seren Serengil şimdi de sokak hayvanlarına dair tasarlanan yasaya verdiği tepki ile gündeme geliyor.

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SEREN SERENGİL

'Yasayı geri çek' paylaşımlarında bulunan Serengil sosyal medyada sessiz kalan ünlü isimleri hedef aldı.

seren çağla paylaşımı

ÜNLÜ İSME SERT ÇIKTI

Seren Serengil Çağla Şıkel'in bir karesini paylaşarak 'ne boş bir kadınsın ya birde köpeğim var diye onunla pozlar veriyorsun. Bir işe yarayın artık ya' diyerek sert çıktı.

çağla

Ancak Çağla Şıkel'in sosyal medya hesaplarına baktığımızda ünlü isminde yasaya tepki gösterdiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Seren Serengil
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