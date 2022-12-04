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Sergen Yalçın'a sürpriz telefon! Bu kez çok farklı bir şey için soru sordular...

04.12.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor, Dünya Kupası dönüşünde forvet transferi yapmak istiyor. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Aboubakar için girişimlere başlayan bordo-mavililer, Sergen Yalçın'a telefon açtı.

Sergen Yalçın'a sürpriz telefon! Bu kez çok farklı bir şey için soru sordular...

Trabzonspor'dan Sergen Yalçın'a sürpriz telefon. Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde forvette Aboubakar'ı oynatan tecrübeli çalıştırıcının telefonu bu kez başka bir iş için çaldı. Bordo-mavili yetkililer Aboubakar için Sergen Yalçın'ı aradı.

2024 YILINDA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

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Aboubakar'ın Al-Nassr ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Dünya Kupası dönüşünde Aboubakar'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'da Sergen Yalçın'a oyuncunun durumu soruldu.

OLUMLU RAPOR VERDİ

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Vincent Aboubakar, bu sezon Arabistan Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkarken 2 gol attı. Sergen Yalçın da Beşiktaş'ta oynadığı dönem için olumlu rapor verdi ve Trabzonspor Aboubakar için düğmeye bastı.


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