Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarında yeni takımının antrenmanını yönetti.
Sergen Yalçın, idman öncesi sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
(AA)
Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi
Vedat Muriç'ten Trabzon maçı sözleri
F.Bahçe'ye kötü haberi milli futbolcu verdi
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi
G.Saray'a çifte müjde
Ağaoğlu taraftara seslendi
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde
Şok Sergen Yalçın iddiası
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
FIFA'dan Cüneyt Çakır kararı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı yarı finale taşıdı
Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!
Efsane kulüp ligden çekiliyor!
Trabzon'a Sturridge müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum