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  4. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! Dedikodulara son noktayı koydu

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! Dedikodulara son noktayı koydu

05.01.2024 20:26 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş sorusuna cevap veren Yalçın, siyah-beyazlıların kendisine teklif yapmadığını duyurdu.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIM"

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Sergen Yalçın, "Ben teknik direktörüm. Gelen teklifleri değerlendirmek durumundayım. Herhangi bir teklif almadığım için bu konuyu çok fazla konuşmaya gerek yok" dedi.

"ALIŞMA SÜRECİ BİRAZ ZAMAN ALACAK GİBİ DURUYOR"

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Yalçın, "Uzun bir süre oldu. Yeni geldik, yeni bir camia, alışma süreci, alışma süreci biraz zaman alacak gibi duruyor. 1-2 maç sonra tam alışırız diye düşünüyorum. Ekip olarak ligi takip ediyoruz, o açıdan çok fazla sorun olacağını sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

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