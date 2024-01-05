Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması! Dedikodulara son noktayı koydu

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIM"

Sergen Yalçın, "Ben teknik direktörüm. Gelen teklifleri değerlendirmek durumundayım. Herhangi bir teklif almadığım için bu konuyu çok fazla konuşmaya gerek yok" dedi.

"ALIŞMA SÜRECİ BİRAZ ZAMAN ALACAK GİBİ DURUYOR"

Yalçın, "Uzun bir süre oldu. Yeni geldik, yeni bir camia, alışma süreci, alışma süreci biraz zaman alacak gibi duruyor. 1-2 maç sonra tam alışırız diye düşünüyorum. Ekip olarak ligi takip ediyoruz, o açıdan çok fazla sorun olacağını sanmıyorum." açıklamasını yaptı.





