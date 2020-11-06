Sergen Yalçın'dan flaş sözler! "Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu!"

Beşiktaş, Süper Lig 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından son derece çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ÇOK BÖYLE KIRMIZI KART GİBİ DURMUYOR"

Sergen Yalçın, "Çok böyle kırmızı kart gibi durmuyor. Topa Ersin vuruyor. Yan hakemler bütün maçları böyle takip etsinler. Bu pozisyonlara iyi baksınlar. Bazı maçlarda böyle olmuyor maalesef. Tabii bunların arkasına sığınacak değilim. Üst üste 5 günde 2 maç oyuncularıma ağır geldi diye düşünüyorum." dedi.

"DİYORLAR YA WELINTON, GÖRDÜK DURUMU"

"Sürekli diyorlar ya Welinton oynamaz, nereden geldi..." diyerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, "Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım bilmeden. Welinton'un oyundan çıkması maalesef, yediğimiz gollerde bireysel hatalar yapmamıza yol açtı." dedi.

"KALEYE GELEN HER TOP GOL OLUYOR"

Yalçın, "Kaleye gelen her top gol oluyor. 3 top 2 gol. Bireysel hatalar çok ön plana çıktı. Bunların önüne geçemeyiz. Çok iyi maç bekliyorduk. Takımın durumu da iyiydi ama ilk yarı hiçbir şey yapmadık. Kırmızı kart sonrası motivasyon düştü. 1-1'i yakaladık ona rağmen bu seviyede yenmeyecek goller yedik. Böyle hatalar yaparsan kaybedersin." açıklamasını yaptı.

"BİREYSEL HATALARA BİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Yalçın, "Futbolda bireysel hatalara çare bulamayız. Çok basit gol yiyoruz. Bir top geliyor, gol oluyor. Ersin çıkması gereken topa çıkmıyor. Hala kalenin içinde bekliyor. Kırmızı kart oluyor, bilmem ne oluyor. Bir şey yapamayız buna. 1-1'i yakaladık, yine hatadan gol yedik. Yapacak bir şey yok. Buna çözüm bulamayız." ifadelerini kullandı.

