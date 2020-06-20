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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2020 23:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetin ardından önemli açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta şanssız kaybettik. Bölüm bölüm iyi oynadık. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularımız birbirine yardım etti. Fizik gücümüz gayet iyiydi. Kolay bir galibiyet oldu." Onlara teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaya bakacağız" dedi.

Burak Yılmaz'ın performansını da değerlendiren Sergen Yalçın, "Burak, golcü bir oyucu. Gol atması zaten doğal. Biz gol atmasının yanında başka şeyler de istiyoruz. Bugün çok istekliydi, çok pres yaptı. İyi bir performans sergiledi. Ljajic de öyle. Performanslarından memnunuz. Bunun devam etmesi lazım" şeklinde konuştu.

N'Koudou'nun süreklilik kazanması gerektiğini vurgulayan Sergen Yalçın, "N'Koudou fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımızdan Diaby de gol attı. Ama önemli olan süreklilik. Hedefe gitmemiz için kenar oyuncularımızdan sürekli katkı almamız lazım" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜLME YOK, ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

"Genç oyuncularla ilgili Türkiye'de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İki maç oynayan genç oyuncuyu hemen büyütüyoruz, bundan çok etkileniyor. Bunun örneklerini de geçmiş yıllarda çok gördük. Önlerinde uzun bir futbol hayatları var. Gelmesi gereken yerlere gersinler, sonra onlar hakkında konuşuruz. Gençler hakkında bir şey söylemek istemiyorum. 4 genç oyuncuya forma verdik, gençler bizim için değerli. Ancak sadece genç diye Beşiktaş'ta bir oyuncu forma giyemez. Beşiktaş önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak, şampiyonluğa oynayacak. Beşiktaş gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için oynayacak. Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar. Biz şampiyonluğa oynayacak kadro kuracağız."

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