Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetin ardından önemli açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta şanssız kaybettik. Bölüm bölüm iyi oynadık. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularımız birbirine yardım etti. Fizik gücümüz gayet iyiydi. Kolay bir galibiyet oldu." Onlara teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaya bakacağız" dedi.

Burak Yılmaz'ın performansını da değerlendiren Sergen Yalçın, "Burak, golcü bir oyucu. Gol atması zaten doğal. Biz gol atmasının yanında başka şeyler de istiyoruz. Bugün çok istekliydi, çok pres yaptı. İyi bir performans sergiledi. Ljajic de öyle. Performanslarından memnunuz. Bunun devam etmesi lazım" şeklinde konuştu.

N'Koudou'nun süreklilik kazanması gerektiğini vurgulayan Sergen Yalçın, "N'Koudou fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımızdan Diaby de gol attı. Ama önemli olan süreklilik. Hedefe gitmemiz için kenar oyuncularımızdan sürekli katkı almamız lazım" ifadelerini kullandı.