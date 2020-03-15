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Sergen Yalçın: Dünyanın en güvenli yeri Türkiye

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.03.2020 22:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile seyircisiz oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçın ardından konuştu.

İKİ TARAFI DA MEMNUN DEĞİL

"İki tarafı da memnun etmeyen bir sonuç! Biz de kazanmak istiyorduk, iyi mücadele ettik. Seyir zevki veren bir maç olmadı, iki taraf da birbirini iyi çalışmış, biz de önlemlerimizi aldık, Galatasaray da önlemlerini aldı. Kötü bir maçtı, berabere bitti; böyle maçlar oynanıyor, çok fazla söyleyecek bir şey yok"

TÜRKİYE ŞU ANDA EN GÜVENLİ ÜLKE

"Bizim oyuncularımız perşembe günü bir toplantı yaptı. Yabancı futbolcular koronavirüsten dolayı çekiniyor ancak dünyanın diğer ülkelerine baktığınız zaman Türkiye şu anda en güvenli yer. Kulüp doktorumuz da oyuncularımıza bu durumu anlattı. İster istemez bu oluşan atmosferden dolayı etkileniyor. Seyircinin olmadığı bir maçta çok daha hareketli bir maç olacağını zaten beklemiyorduk. Mutlu değiliz, mutsuz değiliz ama bence hiç kimse mutlu değil"

BİRAZ ABARTIYORUZ

Koronavirüs salgınının biraz abartıldığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Oyunculara doktorlar aracılığıyla dünyanın korona konusunda en iyi ülkesindesiniz, kendi ülkenizden daha sağlıklı bir yerdesiniz' dedik. Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Sağlık Bakanlığı, devletimiz çok iyi çalışıyor" dedi.

ŞAMPİYONLUK UMUTLARIMIZ ZATEN AZDI

"Bizim şampiyonluk umutlarımız bu maçta azalmadı, zaten azdı. Bu fark kapanır mı, zor. Hepsini kazanırsak nerede bitiririz bilemiyorum ama rakiplerin fikstürüne ve bizimkine bakınca, sanki daha yukarıda bitireceğiz gibi ligi."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Galatasaray sergen yalçın

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