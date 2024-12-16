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Sergen Yalçın'ın Galatasaray-Trabzonspor derbisi için yaptığı tahmin ortalığı karıştırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.12.2024 15:26
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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala yorumcu Sergen Yalçın derbiye dair bir tahminde bulunurken bu tahmini bazı taraftarların tepkisine neden oldu. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'ın Galatasaray-Trabzonspor derbisi için yaptığı tahmin ortalığı karıştırdı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray sahasında zorlu rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala derbiye dair tahminler konuşulmaya devam ederken, Sergen Yalçın da karşılaşmanın sonucuna dair bir tahminde bulundu.

Trabzonspor'un bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldığını aktaran Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in bordo-mavililere çare olamadığını bildirdi. Trabzonspor'da işlerin iyi gitmediğini sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, 2024-25 sezonunun Karadeniz ekibi için geçiş süreci olacağını dile getirdi.

"GALATASARAY AĞIR FAVORİ"

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Sergen Yalçın, "Trabzonspor'un şu an puan cetvelindeki görüntüsü sağlıklı değil. Oyun olarak görüntüsü de sağlıklı değil" ifadesini kullandı. Öte yandan 52 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın dev maçta ağır favori olduğunu aktardı.

"GALATASARAY'IN KAZANMASI NORMAL SONUÇ"

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Buna karşın Trabzonspor'un maçta sürpriz yapma ihtimali olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Galatasaray'ın kazanması normal sonuç olur" dedi. Sergen Yalçın, Galatasaray'ın bu akşamki maçta puan kaybetmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek sözlerini noktaladı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Sergen Yalçın'ın bu sözleri sosyal medyada bazı Trabzonspor taraftarlarının tepkisine neden oldu.

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Sergen Yalçın Süper Lig Trabzonspor Derbi son dakika galatasaray
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