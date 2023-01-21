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Sergen Yalçın'ın hayaliydi, Abdullah Avcı bitiriyor! Mohamed Elneny için geri sayım...

21.01.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 32 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor'da ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte çalışmalar sıklaştırıldı. Kadroya takviye yapılması gerektiğini dile getiren Abdullah Avcı, orta sahanın güçlendirilmesi gerektiğine kanaat getirdi. O bölgede Gbamin, Siopis, Hamsik ve Doğucan Haspolat gibi isimleri bulunduran bordo - mavililerden flaş bir hamle geldi.

Sergen Yalçın'ın hayaliydi, Abdullah Avcı bitiriyor! Mohamed Elneny için geri sayım...

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo - mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, zirve tırmanışı için kadroya katılması gereken isimleri belirledi. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde 'Keşke gitmeseydi' dediği Mohamed Elneny listeye girdi.

MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

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İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan ve adeta kulübeye hapsolan Mohamed Elneny'nin menajeri harekete geçti.

TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

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Türkiye'ye geri dönmeye olumlu baktığı ifade edilen Mısırlı orta saha oyuncusu, Trabzonspor'a önerildi.

İMZA İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

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Bu transferi hemen gündemine alan bordo - mavili yönetimin imza için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

AVCI GÖRÜŞECEK

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Arsenal ile masaya oturan Trabzonspor'un transferi bitirmek için birçok formül oluşturduğu yazılırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Arsenal formasıyla 8 resmi maçta görev yapan Elneny, 1 gol kaydetti ve 354 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, görev yaptığı dönemde takımdan ayrılan Elneny için "Keşke gitmese dediğim tek oyuncu Mohamed Elneny" ifadelerini kullanmıştı.

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