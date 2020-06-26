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Sergen Yalçın: Oynamıyorsan ne yapayım yeteneği

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.06.2020 23:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendirmenin Konyaspor'un 75 dakika 10 kişi oynamasından dolayı doğru olmayacağını ifade eden Sergen Yalçın, "Bugünkü oyunla ilgili çok fazla söylenecek pek bir şey yok. Konyaspor eksik kalınca oyun sadece bize kaldı. İstanbul'da büyük bir takıma karşı eksik kalıyorsanız bu çok zor. Oyunla ilgili çok fazla konuşmak doğru değil, 75 dakika eksik oynadılar, Konyaspor için de çok zor" dedi.

Futbolcuların yeteneklerini sahada göstermek zorunda olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Oyuncular var olan özelliklerini sahaya yansıtmazsa zaten problem olur. Herkesin oyunculardan farklı farklı beklentileri var. Oyuncular sorumluluk alıp, özelliklerini ön plana çıkartırsa bizim işimiz daha kolay oldu. İki haftadır ileri uçtaki arkadaşlarımız sorumluluk almaya başladı ve skor da yapıyorlar. Ben yetenekliyim, e oynamıyorsan ben ne yapayım senin yeteneğini. Sahada göstereceksin yeteneğini ki bir işe yarasın. Bizim oyuncular son iki haftada bu yeteneklerini gösteriyor" şeklinde konuştu.

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