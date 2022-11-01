Sergen Yalçın sonunda sessizliğini bozdu! Beşiktaş ile anılan tecrübeli hocadan salvolar...

Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın, TV 100'deki Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Siyah-beyazlıların başında 2 kupa kazanan ve sonrasında görevden ayrılan Yalçın, sessizliğini bu programla bozdu.

"HAKKIMDA YAZILANLAR YALAN"

"Hakkımda yazılan her şey yalan. Yazık insanlara! Buna cüret etmeyin, çok sert karşılık veririm"

FLAŞ ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Sergen Yalçın: "Aboubakar'ın öyle büyük bir sakatlığının olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir sakatlık yoktu"

"TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM"

Sergen Yalçın: "Ayrıldıktan sonra teklifler geldi. 3 büyük takımdan gelmedi. Yurt dışından Katar'dan falan teklif geldi ama kabul etmedim"

"İNSANLARA ANLATAMADIM"

"Şampiyonlar Ligi'nde herkes kolay grup dedi, ben öyle olmadığını söyledim. Başarısızlık böyle geliyor işte. Çok üst düzey takımlar olduğunu anlatmaya çalıştım ama insanlara anlatamadım."

"DORTMUND MAÇINDAN SONRA 13 TANE SAKAT VERDİK"

"Dortmund maçından sonra 13 tane sakat verdik. Ligdeki tempoyla, Şampiyonlar Ligi'ndeki tempo aynı olmuyor. Avrupa'daki hakemler, düdük bile çalmıyor. Tempo inanılmaz yukarı çıkıyor. Bu sakatlıkların, kondisyonla falan bir ilgisi yok."

VALERIEN ISMAEL'E GÖNDERME

"Biz dışarıdan drone getirmedik, antrenman tesislerine dev ekran kurdurup servis etmedik. Ben yapmam, algı yapmam, reklam yapmam. İş yapmak daha çok hoşuma gider"

"BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPMAK BÜYÜK BİR BAŞARI DEĞİL"

"Beşiktaş'ı şampiyon yapmak büyük bir başarı değil. Zaten 4 tane büyük takım var, %25 şansın var."

"TATİL BİLE YAPAMADIK"

"Hep birileri şampiyon olacak. Ben diyorum ki, güzel şeyleri konuşalım. Pandemi döneminde mahvolduk biz. Nefes alacak vaktimiz yoktu. Biri korona oluyordu, ona ayrı program... 2.5 sene boyunca nefes alamadık. Tatil bile yapamadık."

"GİRESUN MAÇI..."

Sergen Yalçın: "Giresun'a 4-0 yenildiğimiz maçtan sonra çok üzülmüştüm. Zaten o maçtan sonra konsantrasyonumuzu kaybettik"

"ALTYAPI PROJESİNİ BİZZAT BEN KURDUM"

[RMV-10]

"Altyapı projesini bizzat ben kurdum. Mehmet Ekşi'yi altyapının başına koyduk. Önder Karaveli ve Serdar hocayı da getirdim. 6-7 tane yetenekli oyuncuya, senelik program yazdık. A takıma geldiklerinde belli bir seviyede gelsinler istedik."

"AHMET NUR ÇEBİ İLE ARAMIZ İYİ"

Sergen Yalçın: "Ahmet Nur Çebi ile aramız iyi. Dostluk başka bir şey, arkadaşlık başka bir şey. İşle özel hayatı ayrı tutmak lazım"

"KARARIMDAN DÖNDÜM AMA HATA YAPTIM"

Sergen Yalçın: "Ben şampiyon olduktan sonra yönetime imza atmayacağımı söylemiştim. Evimiz önüne 5000 taraftar geldi ve kararımdan döndüm ama hata yaptım"

