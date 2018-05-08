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Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 20:47 | Son Güncelleme

Twitch yayın platformunda bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, ünlü şarkıcı Hadise'yle ilgili sürpriz bir itirafta bulundu.

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Fenerbahçeli taraftarların "Kadıköy Boğası" diye seslendiği eski Fenerbahçeli milli futbolcu, Twitch platformunda canlı yayın yaptı. Fenerbahçe'deki ve Anderlecht'teki anılarını yayında anlatan Serhat Akın yaptığı esprilerle takipçilerine komik anlar yaşattı.

"ARAP ATI GİBİ SONRADAN AÇILDI"
Abonelerinden biri 'Hadise'yle birlikte oyun oynar mısın?' teklifi yapınca Serhat Akın; 'Olur Hadise'yi tanıyorum eskiden. Google'a girerseniz Hadise'yle bir röportajımız vardı o zaman. Ben Anderlecht'te oynuyordum o zaman. Evli falan değildim, gençtim.Ben yeni popüler oluyordum o dönem, Hadise de yeni yeni duyuluyordu. Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi.' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Serhat Akın Hadise

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