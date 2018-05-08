Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Fenerbahçeli taraftarların "Kadıköy Boğası" diye seslendiği eski Fenerbahçeli milli futbolcu, Twitch platformunda canlı yayın yaptı. Fenerbahçe'deki ve Anderlecht'teki anılarını yayında anlatan Serhat Akın yaptığı esprilerle takipçilerine komik anlar yaşattı.

"ARAP ATI GİBİ SONRADAN AÇILDI"

Abonelerinden biri 'Hadise'yle birlikte oyun oynar mısın?' teklifi yapınca Serhat Akın; 'Olur Hadise'yi tanıyorum eskiden. Google'a girerseniz Hadise'yle bir röportajımız vardı o zaman. Ben Anderlecht'te oynuyordum o zaman. Evli falan değildim, gençtim.Ben yeni popüler oluyordum o dönem, Hadise de yeni yeni duyuluyordu. Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi.' dedi.



