"Serhat kenti"nin yaşam kültürü "kent müzesi" ile gelecek nesillere aktarılacak

Ardahan'ın tarım alanında ve geçmişte birçok yerde kullanılan eşyası, Kura Nehri kıyısında oluşturulacak "kent müzesi" ile hem gelecek nesillere aktarılacak, hem de yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak.

Ardahan Belediyesi, kent müzesi olmayan şehrin Cumhuriyet tarihi ve öncesine dayanan ve tarım başta olmak üzere, diğer alanlarda kullanılan eşyasının turizme kazandırılması ve tanıtılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda proje sorumlusu Erol Özer ve belediye görevlileri, kent merkezi ile ilçelere bağlı köylerdeki tarihi değeri olan bu tür malzemeleri toplamaya başladı.

Kentte söz konusu çalışma ile toplanıp bakımı yapılacak malzemeler ile kurulacak ve bal mumu heykellerin de yer alacağı kent müzesi ile şehrin yaşam kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine, Ardahan'ın kültürünü yaşatmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Milletleri millet yapanın kültürleri olduğunu, dolayısıyla kültürü yaşatmanın da bir o kadar önemli olduğunu kaydeden Demir, "Ortada bir kültür varsa bir millet aramak lazım. Kentimizin kültürünü yaşatmak istiyoruz. Kentimizin kültürünü yaşatmak istiyoruz. Kendi hafızamızı oluşturma zamanı gelmiştir. Bizler yerel yaşam kültürünün yani kent kültürümüzün geleceğe taşınması ve muhafazası çerçevesinde belediye olarak çalışma başlattık." dedi.