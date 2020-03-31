Serik Arıtma Tesisi’nde boru bağlantıları tamamlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Serik Atık Su Arıtma Tesisi boru bağlantılarını hızla tamamlıyor. 24 bin 800 metrelik boru hattının 23 bin metrelik kısmında imalatlar bitirildi. ASAT ekipleri altyapı çalışmalarının bitirildiği yerlerde yolları asfaltlayarak yeni hali ile trafiğe açtı.

ASAT Genel Müdürlüğü, Serik 2 Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi Projesi kapsamında boru hattı imalatını bitirme aşamasına geldi. Proje kapsamında yer alan çeşitli çaplarda toplam 24 bin 800 metrelik boru hattın yaklaşık 23 bin metrelik kısmının imalatı bitirildi. Tamamlanan bölümlerin hattın ana arterlerini oluşturduğunu belirten ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri arıtma tesisinin bağlantı boru ve yollarının yüzde 91’lik kısmının bitirildiğini açıkladı.

Boru imalatın tamamlandığı güzergahta ara vermeden işe koyulan ekipler asfaltlama çalışmalarını da yaparak yolları trafiğe açtı. Yolların onarım ve asfaltlama işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması vatandaşları memnun etti. Projenin bütünü kapsamında terfi istasyonları ve arıtma tesisi yapımı çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

