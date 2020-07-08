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Serik Kültür Merkezi inşaatı devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 08.07.2020 13:15 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Kongre Kültür Merkezi Projesi hızla ilerliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Kongre Kültür Merkezi Projesi hızla ilerliyor. Halktan gelen talebi değerlendiren Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla revize edilen projeye bin kişi kapasiteli modern düğün salonu yapımı eklendi.
Serik’in Gedik Mahallesi’nde 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi inşaatı yükseliyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve ilçenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak projeye Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla bin kişilik düğün salonu yapımı da eklendi. Yaklaşık 60 milyon lira yatırım bedelli proje tamamlanınca ilçe kongre, konferans, kültürel etkinlik ve düğün gibi organizasyonlara hizmet verecek önemli bir merkeze kavuşacak.
Serik’in sosyal hayatını canlandıracak kültür merkezi ve düğün salonu yapımı hızlı bir şekilde tamamlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından revize edilen proje iki ayrı bloktan oluşuyor. Bloklardan biri 4 katlı olup içerisinde bin kişilik salon, 250 kişilik salon, fuaye, kulisler, prova odaları, atölyeler, kostüm odaları bulunuyor. Ayrıca sosyal etkinlik ve programları organize etmek amacı ile güzel sanatlar galerisi ile sanat ve meslek eğitim kurs alanları yer alıyor.
Modern düğün salonu
Tek katlı 1940 metrekarelik diğer blok ise ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlandı. Projede inşasında yer alan kapalı alan kullanımlarına yönelik, 9 bin metrekarelik açık alan ve meydan tasarımı, 220 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. Açık aktivitelerin gerçekleştirileceği bu alanda Serik’te yaşayan vatandaşların çok amaçlı faaliyetlerinin ana merkezi olması hedefleniyor.

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