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Serik Yanköy-Büğüş grup yolu yenileniyor

ANTALYA HABERLERİ  | 22.07.2020 15:47 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yanköy ve Büğüş mahalleleri arasında bulunan grup yolunu yeniliyor.Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ulaşım sağlamaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yanköy ve Büğüş mahalleleri arasında bulunan grup yolunu yeniliyor.
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ulaşım sağlamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Serik ilçesine bağlı Yanköy ve Büğüş mahalleleri grup yolunu zamanla deforme olduğu için iş makineleriyle söküyor. Mevcut büz ağızlarını açarak şarampolleri temizleyen ekipler yolun daha sağlam olması için dolgu malzemesi sererek silindir ile sıkıştırıyor. 4 kilometre uzunluğundaki yol alt yapı çalışmaları tamamlanınca asfaltlanacak.

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