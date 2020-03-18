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Serik’te içme suyu hattı yenilendi

ANTALYA HABERLERİ  | 18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik’te ilçe belediyesinin yol ve kaldırım çalışmaları ile paralel olarak Hürriyet Caddesi’ndeki içme suyu hattını yeniledi.Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Serik Belediyesince ilçede sürdürülen yol ve kaldırım çalışmaları ile eş zamanlı olarak bölgenin alt yapısını elden geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik’te ilçe belediyesinin yol ve kaldırım çalışmaları ile paralel olarak Hürriyet Caddesi’ndeki içme suyu hattını yeniledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Serik Belediyesince ilçede sürdürülen yol ve kaldırım çalışmaları ile eş zamanlı olarak bölgenin alt yapısını elden geçirdi. Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle sınırında bulunan Hürriyet Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışma ile içme suyu şebeke hatları yenilendi. Tamamlanan çalışma sonucunda 1400 metre uzunluğunda 110’luk, 300 metre uzunluğunda 32’lik şebeke boru hattı döşenerek ASAT tarafından hizmete alındı.

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