YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Serinlemek için 220 volt elektriğin içinde yüzdüler

Serinlemek için 220 volt elektriğin içinde yüzdüler

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çocuklar, sıcak havada bunalınca serinlemek için tehlikeye aldırmadan elektrik akımı bulunan süs havuzunun içine yüzdüler.Hava sıcaklıklarının attığı Kocaeli’de çocuklar, serinlemek için tehlikeli bir yola başvurdu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çocuklar, sıcak havada bunalınca serinlemek için tehlikeye aldırmadan elektrik akımı bulunan süs havuzunun içine yüzdüler.
Hava sıcaklıklarının attığı Kocaeli’de çocuklar, serinlemek için tehlikeli bir yola başvurdu. İzmit Karabaş Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Parkı’na gelen çocuklar, kıyafetlerini çıkararak parkın içerisinde bulunan süs havuzuna girdi. 220 volt elektrik akımının geçtiği havuzda çocuklar, içinde bulundukları tehlikeye aldırış etmeden suyla eğlenmeye ve serinlemeye devam etti. Süs havuzunun fıskiyeleriyle de oynayan çocuklar elektrik kaçağı olabileceği riskini umursamadı. Süs havuzunun kenarına çıkan çocuklar, havuzun içine balıklama atladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:29
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:29

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Banu Eczanesi
Korfez
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Kemal Eczanesi
Gebze
Şifa Eczanesi
Golcuk
Arastapark Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Darica
İskele Eczanesi
Dilovasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.