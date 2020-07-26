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Serinlemek için girdiği derede boğuldu

GİRESUN HABERLERİ  | 26.07.2020 20:49 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir kişi serinlemek için derede boğuldu.Edinilen bilgilere göre, Bulancak’a bağlı Hisarkaya köyünde bulunan Atlak Deresi’nde 3 arkadaşıyla dereye giren Çetin Elikara (42) bir süre sonra gözden kayboldu.

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir kişi serinlemek için derede boğuldu.
Edinilen bilgilere göre, Bulancak’a bağlı Hisarkaya köyünde bulunan Atlak Deresi’nde 3 arkadaşıyla dereye giren Çetin Elikara (42) bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının aramalarına rağmen bulunamayan Elikara için güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve su altı arama ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Elikara’nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Giresun Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Karabıçak Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
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Espiye
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