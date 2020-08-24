YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

AYDIN HABERLERİ  | 24.08.2020 10:15 | Son Güncelleme

Aydın‘ın Bozdoğan ilçesindeki Akçay ırmağı kenarındaki bir gölete yüzmek için giren 17 yaşındaki Mustafa Akkan, boğularak hayatını kaybetti.Olay, Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Akçay Nehri üzerindeki gölette meydana geldi.

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Aydın‘ın Bozdoğan ilçesindeki Akçay ırmağı kenarındaki bir gölete yüzmek için giren 17 yaşındaki Mustafa Akkan, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Akçay Nehri üzerindeki gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eymir Mahallesi’nden yaz sıcaklarından bunalan Mustafa Akkan göle yüzmeye gitti. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen evine dönmeyen Akkan için ailesi jandarma ekiplerine başvurdu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma Sualtı Ekipleri Akkan’ın cansız bedenini gölden çıkarttı. Sağlık ekipleri Akkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa Akkan’ın acı haberi alan ailesi ve sevenleri yasa boğulurken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Kozan AK Parti’den pandemi tedbirli kongre
Kozan AK Parti’den pandemi tedbirli kongre
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret

Aydın Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:57
Yatsı
21:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkan Güler’in Kurban Bayramı mesajı
Başkan Güler’in Kurban Bayramı mesajı
Engelini aşıp, birinci oldu
Engelini aşıp, birinci oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.