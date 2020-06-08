YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

AYDIN HABERLERİ  | 08.06.2020 16:53 | Son Güncelleme

Aydın’da serinlemek için gölete giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Aydın’da serinlemek için gölete giren bir genç boğularak hayatını kaybetti. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Ekiplerinin uzun uğraşları sonucu cansız bedenine ulaşılan 19 yaşındaki Emre Can Kurnaz’ın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.
Olay öğlen saatlerinde Aydın Efeler İlçesi Umurlu Musluca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ailesi köyden Umurlu Mahallesi’ne göç eden 19 yaşındaki Emre Can Kurnaz, 3 arkadaşı ile birlikte serinlemek için Musluca Mahallesi yakınlarındaki sulama göletine gitti. Serinlemek için suya giren 4 arkadaştan 3’ü bir süre sonra çıktığında Emre Kurnaz’ı göremeyince durumu jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bildirerek yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Emre Can Kurnaz’ın gölete batmış olduma ihtimalini değerlendirince bu defa Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen dalgıçların yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonunda göletin dibinde 19 yaşındaki Emre Can’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Çalışmaları endişe içinde izleyen Emre Can Kurnaz’ın yakınları ve köylüler, 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Aydın Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mangal keyfi, pahalıya mal oldu

Mangal keyfi, pahalıya mal oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.