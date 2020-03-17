YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.03.2020 18:20 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Nizip Ticaret Borsası Kavşağı’ndan Şanlıurfa istikametine seyir eden M. Y. idaresindeki 27 JB 467 plakalı motosiklet, sürücüsünün şerit değiştirdiği esnada esnada aynı istikamette seyir halinde olan M. Y yönetimindeki 27 Y 8486 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:44
İkindi
16:07
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Mumbuç Eczanesi
Sehitkamil
Ada Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep’te tombala baskını

Gaziantep’te tombala baskını

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.