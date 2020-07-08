SERKA, 17 milyon mali destek verecek

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretimini geliştirmek ve kadın ile gençlerin sosyal donatılara ulaşma olanaklarını arttırmak amacıyla 17 milyon TL bütçeli mali destek programına çıktı. Programa son başvuru tarihi ise 28 Ağustos 2020.

Serhat Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar faaliyet yürüttüğü bölge illeri Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’ya mali destek vermeye devam ediyor. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri için 17 milyon TL bütçe tahsis edilen altıncı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, organize sanayi bölge müdürlükleri, mahalli idareler ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri başvuruda bulunabilir. Programın amacı ise, bölge illerindeki kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısı ve kadın ile gençlerin sosyal donatılara erişim imkanlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı arttırmak. Program kapsamında başarılı bulunan projelere, azami 2 milyon ve toplam proje bütçesinin yüzde 75’ini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacak.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-6’dan bölge aktörlerinin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak ve programlara ilişkin farkındalık ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak online bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacak. Bu faaliyetlerde programların detayları anlatılacak ve Ajans’a sunulacak projelerin hazırlanmasına yönelik olarak Ajans uzmanları tarafından teknik bilgi verilecek. Yapılacak faaliyetlerle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde Ajans’ın internet sitesinde yayınlanacak.

Programdan faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşlar, 28 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Programın amaç, öncelik ve başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgilere Ajans’ın internet sitesi www.serka.gov.tr adresinden erişim sağlanabilir.

