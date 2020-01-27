SERKA destekleriyle 100 milyonluk yatırım yapılıyor

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından 2019 yılı içerisinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde desteklenen 72 projeye toplam 100 milyonluk destek verildi.

SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle SERKA Hizmet Binası’nda bir araya geldi.

SERKA tarafından 2019 yılında uygulanan destek programları kapsamında Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde hayata geçirilmekte olan 72 adet projeye yaklaşık olarak 63 Milyon TL mali destek sağlandığını ifade eden Genel Sekreter Güven, “Söz konusu projeler, bölge illerinin kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerinin yükseltilmesi, tarihi binaların restore edilerek bölgenin sahip olduğu zengin tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılması, yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve bölgedeki yaşam kalitesinin arttırılması amacına hizmet etmektedir. Projelerin uygulanması tamamlandığında ilgili kurumların sağladığı katkı ile birlikte bölgede toplam 100 Milyon TL yatırım yapılmış olacak” dedi.

Güven, “Serhat Kalkınma Ajansı 2020 yılında da kadın ve gençlerin sosyal imkanlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve bölge turizm altyapısının iyileştirilip katma değerin yükseltilerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılması amacıyla programlar tasarlayıp uygulamaya devam edecektir. Ajansımız aynı zamanda gelen turist sayısındaki artışın devam etmesi, bölgemizin son derece güçlü olduğu kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla destek programları uygulayacak ve tanıtım faaliyetlerini sürdürecektir. Bunun yanında kaşar, gravyer, bal ve kaz gibi yöresel ürünlerimizin uluslararası arenada da tanınırlık kazanması için çalışmalara devam edilecek ve bölgenin ihracatı artırılarak ülkemizin kalkınma sürecine de katkı sunulacaktır” diye konuştu.

Öte yandan SERKA, proje desteklerinin yanı sıra 2019 yılında araştırma ve tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirdi. Bu kapsamda, yöresel ürün pazarlama stratejileri, arıcılık sektörü mevcut durumu analizi ve stratejik eylem planı, serhat bölgesi yöresel gıda ürünleri alanında araştırmalar yapan ve elde edilen bulguları kitap olarak yayınlayan Serhat Kalkınma Ajansı, illerde gerçekleştirilen Kitap Fuarı, Iğdır Bal Tanıtım Günleri, Yöresel Peynirler Kars Buluşması ve Ağrı Bal Festivali gibi önemli fuar ve etkinleri de yerel paydaşlarla birlikte organize etti.

